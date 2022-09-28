Популярная актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина высказалась о том, что изрядно портит ей настроение.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая участвовала в шоу талантов в качестве судьи, победила на танцевальном шоу и была первой "Холостячкой". Артистка часто рассказывает в Инстаграм о своей жизни и впечатляет аудиторию.

Ксения решила пожаловаться на исцарапанные колеса ее машины и призналась, что паркуется она хорошо, просто иногда ей просто не везет.

«Выходит так, что мне уже в 351-й раз за этот год нужно обновлять колеса, потому что я их сама царапаю. Обещаю каждый раз я буду очень-очень аккуратно парковаться, хотя классно паркуюсь» - высказалась Ксения.

Она добавила, что из-за этого ей «иногда просто-напросто нервов не хватает...».

Однако таким факторам она уже давно не дает влиять на свое внутреннее состояние.

«Если вы еще не практикуете медитации, то рекомендую на протяжении дня делать дыхание, это означает вспоминать о дыхании».

Также Ксения показала кусочек своих занятий, которые помогают ей быть в форме. В удобном костюме артистка показала, как разминается:

«Но сегодня на самом деле никакой тренировки, потому что болит спина. Поэтому, разминаю!» - поделилась Ксения.

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