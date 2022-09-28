Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая участвовала в шоу талантов в качестве судьи, победила на танцевальном шоу и была первой "Холостячкой". Артистка часто рассказывает в Инстаграм о своей жизни и впечатляет аудиторию.
Ксения решила пожаловаться на исцарапанные колеса ее машины и призналась, что паркуется она хорошо, просто иногда ей просто не везет.
«Выходит так, что мне уже в 351-й раз за этот год нужно обновлять колеса, потому что я их сама царапаю. Обещаю каждый раз я буду очень-очень аккуратно парковаться, хотя классно паркуюсь» - высказалась Ксения.
Она добавила, что из-за этого ей «иногда просто-напросто нервов не хватает...».
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Однако таким факторам она уже давно не дает влиять на свое внутреннее состояние.
«Если вы еще не практикуете медитации, то рекомендую на протяжении дня делать дыхание, это означает вспоминать о дыхании».
Также Ксения показала кусочек своих занятий, которые помогают ей быть в форме. В удобном костюме артистка показала, как разминается:
«Но сегодня на самом деле никакой тренировки, потому что болит спина. Поэтому, разминаю!» - поделилась Ксения.
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