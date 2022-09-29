Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая несколько лет назад стала победительницей шоу "Танці з зірками". А после этого знаменитость пошла на проект "Холостячка", где решила найти любовь. На шоу Ксения выбрала победителем юмориста Александра Эллерта, но построить отношения паре в конечном итоге не удалось. А недавно звезда попросила, чтобы имя Александра не упоминали рядом с нее. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз знаменитость поделилась фотографией из гримерки, где она готовилась к съемке. Звезда в платье сидела на стуле и задрала ноги, расставив их. Как можно заметить, специалисты работали с ногами знаменитости.
"Лиду уважали даже за камерами", - написала звезда под публикацией.
Сообщалось, что Ксения Мишина с сыном появилась на красной дорожке.
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"День независимости Украины! Моя страна, которая меня родила, вырастила и осуществила много моих мечтаний. И где бы я ни была я всегда горжусь тем, что я украинка. Спасибо тебе, моя страна, за все мои успехи, победы, красные дорожки и людей, стоящих за тебя стеной!", - написала звезда.
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