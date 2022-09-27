Популярная актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина высказалась о том, что помогает держать себя в тонусе.

Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина активно ведет социальные сети и любит рассказывать о себе, а также делиться интересными историями из жизни. В этот раз артистка решила подробнее поговорить о пользе планирования и системной жизни.

«К сожалению, большинство людей не понимают важности и относятся к этому не так серьезно. И у меня сначала была такая же история, пока мне не открыли глаза. Системность – это вся наша жизнь. Она складывается из быта, отношений, общества, государства.

И все это системно влияет на вас через разные системы коммуникации. И если вас что-то не устраивает и вы хотите изменить свою жизнь, то это тоже надо делать системно на улучшение качества. Иначе ваши усилия будут неэффективными» - говорит Мишина.

В разделе Instagram-Stories Мишина решила показать свои утренние ритуалы и козырнула свое замечательной подтянутой фигурой.

«Сейчас сделаю все утренние ритуалы и заряжу вас, чтобы ваша неделя началась с чего-то нового и полезного», - сообщила актриса.

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