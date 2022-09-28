"Холостячка" Ксения Мишина призналась в своей неудаче с вождением авто, поделившись в блоге.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая победила на "Танцях з зірками". А несколько лет назад звезда решила попробовать найти свою любовь на проекте "Холостячка", но построить отношения с победителем проекта Александро Эллертом звезде не удалось. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз Ксения показала свои поцарапанные колеса и рассказала, что произошло.

"Может кто-то поцарапал на парковке и поехал?", - спросил фанат в сторис.

"Я классно паркуюсь, просто иногда мн не везет", - написала в ответ Мишина.

"Нет друзья, это выходит так, что мне уже в 351-й раз за этот год нужно обновлять колеса, потому что я их сама царапаю. Обещаю каждый раз я буду очень-очень аккуратно парковаться, хотя классно паркуюсь. Честно парни, я классно паркуюсь. Но... ну что ж...", - сказала Ксения.

"Мне это очень знакомо, тоже самое, иногда просто напросто нервов не хватает...", - написала в ответ фанатка.

"Таким факторам я уже давно не даю влиять на свое внутреннее состояние", - ответила Мишина.

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