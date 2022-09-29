Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка знову показала фоловерам відео зі своїм новим хітом і захопила зухвалим чином.

У короткому ролику Надя запально танцює, ритмічно виконуючи рухи у такт музиці та своєму співу. Як видно, у кадрі Дорофєєва з'явилася у стильному та зухвалому образі – на ній темний чоловічий костюм із білою сорочкою та краваткою. Волосся артистки зібрано у хвостик, а на обличчі яскравий макіяж із червоною помадою, яка отримала окремі компліменти від користувачів.

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Наді: "Ще раз переконуюсь, що цей образ вау", "Тобі так іде червона помада", "Надя, не дражни нас цими шматочками відео, давай вже кліп!", "Надя, ти вирішила нам по частинках кліп показувати?", "Надя, випускай кліп, не муч нас", "Надя, коли і скільки кліпів нам чекати?! Ми вже ніяк не дочекаємося", "Весь альбом на повторі, тому що він неперевершений", "Коли слухаєш альбом, це неймовірний кайф!", "Вогонь".

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