Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений развелась с мужем Владимиром Дантесом и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда снова показала фолловерам видео со своим новым хитом и восхитила дерзким образом.

В коротком ролике Надя зажигательно танцует, ритмично исполняя движения в такт музыке и своему пению. Как видно, в кадре Дорофеева появилась в стильном и дерзком образе – на ней темный мужской костюм с белой рубашкой и галстуком. Волосы артистки собраны в хвостик, а на лице яркий макияж с красной помадой, которая получила отдельные комплименты от пользователей.

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Нади: "Еще раз убеждаюсь, что этот образ вау", "Тебе так идет красная помада", "Надя, не дразни нас этими кусочками видео, давай уже клип!", "Надя, ты решила нам по частицам клип показывать?", "Надя, выпускай клип, не мучь нас", "Надя, когда и сколько клипов нам ждать?! Мы уже никак не дождемся", "Весь альбом на повторе, потому что он непревзойденный", "Когда слушаешь альбом, это невероятный кайф!", "Огонь".

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