Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні, виступає та волонтерить, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка виклала чарівне відео, на якому можна побачити, як українські військові вручають їй гарний подарунок.

У короткому ролику видно, Наталя зустрілася з українськими захисниками, мабуть, після свого виступу для них же. Перед камерою артистка з'явилася у довгій темній сукні у горошок та чорному піджаку, а на її ногах елегантні бежеві човники на підборах. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка. Як виявилось, військові вручили Наталці її намальований портрет, а вона дуже зраділа такому презенту.

У підписі до публікації Могилевська поділилася своїми емоціями: "Я вражена! Які серед наших захисників є талановиті люди. Дуже хороша та майстерна робота. Як мені приємно!". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео артистки: "Красива ви, і робота хороша", "Ух ти, дуже красиво", "Браво захисникам. Майстер зміг передати вашу красу", "Дуже красиво і талано!", "Могилевська супер", "Чудово!", "Королева наша!", "Велика пошана вам!".

Нагадаємо, "Ви такі милі": Джамала в залаштунках польських "Танців із зірками" вчить свого партнера співати українською.

Як повідомляла Politeka, "Сумувала за цими відчуттями": Шоптенко з "Танців зі зірками" похвалилася стильною обновкою.

Також Politeka писала, що "Осіння нудьга": Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як бореться з апатією та втомою.