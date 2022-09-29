Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька не лише блищить у телеефірі, а й успішно виступає та радує образами.

Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька часто дражнить шанувальників контентом. На своїй сторінці в Instagram вона показала атмосферне осіннє фото, дещо здивувавши своїм образом. Крім того, артистка зізналася, хто зараз її захоплює.

Олександра Зарицька опублікувала барвистий знімок, на якому вона відображена в чоловічому піджаку з лацканами. Співачка стоїть на вулиці, трохи вигнувшись у попереку та піднявши руки вгору – у такій позі складно розглянути, що на ній надіто під піджаком. На губах у неї нюдова помада, манікюр в салатовому відтінку, а волосся красиво розсипалося по плечах.

У підписі до знімку вона наголосила, що українці продовжують підкорювати світ своїми досягненнями та роботою. Так, український режисер Таню Муіньо зняла у Мексиці кліп для Елтона Джона та Брітні Спірс. А український дизайнер Іван Фролов розповідає про свою нову колекцію Анні Вінтур. Тим часом, українські воїни звільняють міста від російських окупантів.

"Взагалі, можна так пишатися та любити?", - написала Олександра Зарицька.

У коментарях користувачі мережі наголосили, що їх теж гордить за українців. Крім того, вони не забули залишити кілька компліментів для співачки: "Пишаюся українцями!", "Бомбочка", "Саша, яка ж ти красива", "Вогняна фотка".

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

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