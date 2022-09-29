Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая не только блистает в телеэфире, а и успешно выступает и радует образами.

Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая часто дразнит поклонников контентом. На своей странице в Instagram она показала атмосферное осеннее фото, при этом несколько удивив своим образом. Кроме того, артистка призналась, кто сейчас ее восхищает.

Александра Зарицкая опубликовала красочный снимок, на которых она запечатлена в мужском пиджаке с лацканами. Певица стоит на улице, немного выгнувшись в пояснице и подняв руки вверх - в такой позе сложно рассмотреть, что на ней надето под пиджаком. На губах у нее нюдовая помада, маникюр в салатовом цвете, а волосы красиво рассыпались по плечам.

В подписи к снимку она отметила, что украинцы продолжают покорять мир своими достижениями и работой. Так, украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. А украинский дизайнер Иван Фролов рассказывает о своей новой коллекции Анне Винтур. Тем временем украинские воины освобождают города от российских оккупантов.

"Вообще, можно так гордиться и любить?", - написала Александра Зарицкая.

В комментариях пользователи сети отметили, что их тоже берет гордость за украинцев. Кроме того, они не забыли оставить несколько комплиментов для певицы: "Горжусь украинцами!", "Бомбочка", "Саша, какая же ты красивая", "Огненная фотка".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

Как Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.