Зараз Михайло Кацурін зустрічається зі співачкою Надією Дорофєєвою, а Даша Кацуріна розпочала стосунки з Володимиром Дантесом.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва не лише пише музику та виступає перед глядачами, а й із задоволенням спілкується з шанувальниками. Так, користувачі мережі звернулися до неї із питаннями, на які артистка поспішила відповісти у своєму Instagram Stories.

Виявилося, багато шанувальників співачки чекали від неї нового альбому, який Надя Дорофєєва готувала до вторгнення росії в Україну. Артистка засмутила користувачів мережі своєю відповіддю.

"Ні цього альбому не буде. Але не варто сумувати, обіцяю, що будуть нові", - висловилася знаменитість.

Крім того, багатьох цікавило особисте життя української зірки і як вона зважилася на нові стосунки. Як відомо, зараз Надя Дорофєєва зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним, а її колишній чоловік Володимир Дантес почав стосунки з Дашею Кацуріною.

"Поговорила сама з собою. Відверто. Іноді - це найскладніше", - зізналася співачка.

Також були користувачі мережі, які помітили, наскільки сильно змінилася Надя останнім часом. Зокрема, вона стала набагато щирішою та правдивішою. Як розповіла сама Надя Дорофєєва, вона "по-іншому більше не могла", тому змінилась.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.