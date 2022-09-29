Телеведуча Лілія Ребрик весело потанцювала з Олею Цибульською під одну з її пісень.

Як повідомляє Politeka.net, Лілія Ребрик не просто ведуча і актриса, вона ще й успішний блогер, за життям якої стежать сотні тисяч людей у ​​Instagram і не пропускають жодної новини зі знаменитістю.

Кілька років Ребрик була ведучою програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Наприкінці літа канал не отримав ліцензії та припинив мовлення і знаменитості довелося звільнитися. Однак на початку вересня Лілія знову вийшла в ефір із студії інформаційно-пізнавального проекту "Ранок Вдома" на каналі "Дом".

У своїх сторіс Лілія Ребрик показує, як ідуть підготовки до ефірів, а також ділиться цікавими моментами, які залишаються за кадром.

Так, телеведуча показала гостю програми – українську співачку Ольгу Цибульську.

У кадрі зірки смішно танцюють під одну з Олиних пісень і мало не поцілувалися в губи.

Після цього вони обійнялися.

Нагадаємо, що 41-річна Ребрик змусила обомліти від модного образу під час зйомки: мінімум макіяжу і не лише

Як повідомляла Politeka, Ребрик показала стильні луки дочок, вразивши їхню красою.

Також Politeka писала, що Ребрик у романтичному образі нагадала про цінність найпростіших радостей.