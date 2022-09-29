Як повідомляє Politeka.net, Лілія Ребрик не просто ведуча і актриса, вона ще й успішний блогер, за життям якої стежать сотні тисяч людей у Instagram і не пропускають жодної новини зі знаменитістю.
Кілька років Ребрик була ведучою програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Наприкінці літа канал не отримав ліцензії та припинив мовлення і знаменитості довелося звільнитися. Однак на початку вересня Лілія знову вийшла в ефір із студії інформаційно-пізнавального проекту "Ранок Вдома" на каналі "Дом".
У своїх сторіс Лілія Ребрик показує, як ідуть підготовки до ефірів, а також ділиться цікавими моментами, які залишаються за кадром.
Так, телеведуча показала гостю програми – українську співачку Ольгу Цибульську.
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У кадрі зірки смішно танцюють під одну з Олиних пісень і мало не поцілувалися в губи.
Після цього вони обійнялися.
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