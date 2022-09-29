Телеведущая Лилия Ребрик весело потанцевала с Олей Цибульской под одну из ее песен.

Как сообщает Politeka.net, Лилия Ребрик не просто ведущая и актриса, она еще и успешный блогер, за жизнью которой следят сотни тысяч человек в Instagram и не пропускают ни одной новости со знаменитостью.

Несколько лет Ребрик была ведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", В конце лета канал не получил лицензии и прекратил вещание и знаменитости пришлось уволиться. Однако в начале сентября Лилия снова вышла в эфир из студии информационно-познавательного проекта "Ранок Вдома" на канале «Дом».

В своих сторис Лилия Ребрик показывает, как идут подготовки к эфирам, а также делится интересными моментами, которые остаются за кадром.

Так, телеведущая показала гостью программы – украинскую певицу Ольгу Цибульскую.

В кадре звезды забавно танцуют под одну из Олиных песен и едва не поцеловались в губы.

После этого они обнялись.

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