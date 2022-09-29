Как сообщает Politeka.net, Лилия Ребрик не просто ведущая и актриса, она еще и успешный блогер, за жизнью которой следят сотни тысяч человек в Instagram и не пропускают ни одной новости со знаменитостью.
Несколько лет Ребрик была ведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", В конце лета канал не получил лицензии и прекратил вещание и знаменитости пришлось уволиться. Однако в начале сентября Лилия снова вышла в эфир из студии информационно-познавательного проекта "Ранок Вдома" на канале «Дом».
В своих сторис Лилия Ребрик показывает, как идут подготовки к эфирам, а также делится интересными моментами, которые остаются за кадром.
Так, телеведущая показала гостью программы – украинскую певицу Ольгу Цибульскую.
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В кадре звезды забавно танцуют под одну из Олиных песен и едва не поцеловались в губы.
После этого они обнялись.
Напомним, что 41-летняя Ребрик заставила обомлеть от модного образа во время съемки: минимум макияжа и не только
Как сообщала Politeka, Ребрик показала стильные луки дочерей, впечатлив их красотой.
Также Politeka писала, что Ребрик в романтичном образе напомнила о ценности простых радостей.