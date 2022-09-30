Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські щодня показує після розлучення, як насичено живе та продовжує йти далі. Багаторічні стосунки розпалися через зради її обранця та безглуздих спроб виправдати себе.

Тепер дівчина почала більше спілкуватися з колегами та приділяє час синові з його прогулянками.

«Сьогодні я привезла свого прекрасного малюка назад до Сан-Хуана, міста, де я проводила щоліта свого дитинства. Поки я гуляла, Слай обходив цього милого чоловіка (третій слайд!), зупинився своєю машиною і підійшов до мене, тримаючи в руках Mi Cuerpo (моя книга іспанською мовою!).

Він сказав мені, що він та його дочка прочитали її. Розмова про повне коло, зближення всесвіту, чарівний момент. Я така вдячна за це життя! 💛 Тут я навчилася ходити, і сьогодні там же виявився мій син! ☺️🥹» - поділилася емоціями Емілі.

У мережі підтримують:

"Дивно!!!; Так мило ♥️; Чудово ✨; Це красиво ❤️; обожнюю це; такий милий; Я буду плакати; Це так красиво ❤; Це красиво для вас і Слай ❤️; Ооочень мило😍; Яка красуня 😍❤️».

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