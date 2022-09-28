Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Алена Шоптенко, которая во время войны уехала жить в Австрию и в первое время стала очень редко публиковать новые посты в своем микроблоге в Instagram, снова появилась и все чаще радует своих фолловеров.
Так, в этот раз Алена поделилась кадрами с распаковки и похвасталась обновками уже на прогулке. Как оказалось, звезда заказала себе новую обувь, причем ее выбор пал на украинский бренд. По словам хореографа, она уже в первый выход получила комплименты от незнакомых людей, которые еще и спрашивали о том, где купила эти лоферы.
Так, в первой сторис Шоптенко показала, как бережно разворачивает упаковку со стильными коричневыми лоферами. "Сегодня у меня произошла настоящая девичья распаковка. Скучала по этим ощущениям", - подписала сторис артистка.
На второй сторис Алена показала, как обула новые лоферы и отправилась на прогулку. На кадрах она выглядит стильно, модно и счастливо, видимо, ее очень порадовала такая покупка. "У меня уже двое людей спросили за обувь. И я всегда с гордостью отвечаю, что на мне украинские бренды", - подписала сторис Шоптенко.
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