Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с начала войны активно гастролировала с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавным видео со своим партнером по паркету.
Как известно, сейчас Джамала принимает участие в польских "Танцах со звездами", и выступает в паре с хореографом-поляком Яцеком Ешке. Так, в новом видео украинская исполнительница показала, как учит петь на украинском языке своего партнера по танцам, видимо, где-то в закулисье съемок. В коротком ролике певица и хореограф разучивают одну фразу из песни "Когда закончатся войны".
Стоит отметить, что в прошлом пятом эфире Джамала и Яцек Ешке исполнили страстное танго, которое произвело настоящий фурор. Судьи польской адаптации проекта оценили их танец в самый высокий балл.
В подписи к публикации Джамала написала: "Учу @jacekjeschke like a pro. #КогдаЗакончатсяВойны". А поклонники тут же начали коммутировать новое видео на странице звезды: "Такие милые", "Такая классная", "Правильно, пусть и ему будет тяжело-трудно", "Вау, @jacekjeschke, мы должны создать новую версию песни!", "Ну не знаю, мой муж бы приревновал, не знаю, как ваш".
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