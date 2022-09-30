Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски каждый день показывает после развода, как насыщенно живет и продолжает идти дальше. Многолетние отношения распались из-за измен ее избранника и нелепых попыток оправдать себя.

Теперь девушка начала больше общаться с коллегами и уделяет время сыну с его прогулками.

«Сегодня я привезла своего прекрасного малыша обратно в Сан-Хуан, город, где я проводила каждое лето своего детства. Пока я гуляла, Слай обходил этого милого мужчину (третий слайд!), остановился на своей машине и подошел ко мне, держа в руках Mi Cuerpo (моя книга на испанском языке!).

Он сказал мне, что он и его дочь прочитали ее. Разговор о полном круге, сближении вселенной, волшебном моменте. Я так благодарна за эту жизнь! 💛 Здесь я научилась ходить, и сегодня там же оказался мой сын! ☺️🥹» - поделилась эмоциями Эмили.

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«Удивительно!!!; Так мило ♥️; Потрясающе ✨; Это красиво ❤️; обожаю это; такой милашка; Я буду плакать; Это так красиво ❤; Это красиво для вас и Слая ❤️; Ооочень мило😍; Какая красавица 😍❤️».

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