Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина зізналася, що дуже тривожна мама і поскаржилася на хейтерів.

Як повідомляє Politeka.net, днями доньку переможця "Голосу країни-10" Романа Сасанчина 8-місячну Елізабет уночі госпіталізували до лікарні. Про це мама дівчинки та дружина Сасанчина Іванна повідомила у сторіс Instagram, опублікувавши знімок з карети "швидкої" допомоги.

Пізніше дівчина розповіла, що до лікарні вони потрапили, бо їхня донька три дні мала високу температуру. Третього дня її вдалося остаточно збити, але у дитини почалися дуже сильні коліки.

І ось тепер Іванна вирішила пояснити, чому викликала швидку допомогу.

З її слів, вона дуже тривожна мама. Дівчина готова звертатися до медиків за будь-яким симптомом, який вона помітила у малечі.

«За будь-якої проблеми зі здоров'ям дитини я біжу до лікарів і навіть коли горло червоне, я з ним готова лягати до лікарні, щоб мою дитину дивилися 24/7», - зізналася вона.

Також дружина Сасанчина поскаржилася на хейтєрів, особливо її здивували дорослі жінки, які пишуть їй негативні коментарі.

«У коментарі навіть заходити не хочеться. І дивує, що жінкам під 40-60 років немає чим себе зайняти і пишуть таке, що очі вилазять», - поділилася вона.

Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина у лікарні розповіла, що з їхньою донькою: "Не могли дивитися на це"

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна у сукні з нескромними вирізами здивувала схудлим виглядом.

Також Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців із зірками" спробувала виправдати чоловіка, який втік у США.