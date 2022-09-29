Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина призналась, что очень тревожная мама и пожаловалась на хейтеров.

Как сообщает Politeka.net, на днях дочь победителя "Голосу країни-10" Романа Сасанчина 8-месячную Элизабет ночью госпитализировали в больницу. Об этом мама девочки и жена Сасанчина Иванна сообщила в сторис Instagram, опубликовав снимок из кареты "скорой" помощи.

Позже девушка рассказала, что в больницу они попали, потому что у их дочери три дня была высокая температура. На третий день ее удалось окончательно сбить, но у ребенка начались очень сильные колики.

И вот теперь Иванна решила объяснить, почему вызвала скорою помощь.

По ее словам, она очень тревожная мама. Девушка готова обращаться к медикам по любому симптому, который она заметила у малышки.

«При любой проблеме со здоровьем ребенка я бегу к врачам и даже когда горло красное, я с ним готова ложиться в больницу, чтобы моего ребенка смотрели 24/7», - призналась она.

Также жена Сасанчина пожаловалась на хейтеров, особенно ее удивили взрослые женщины, которые пишут ей негативные комментарии.

«В комментарии даже заходить не хочется. И удивляет, что женщины под 40-60 лет не имеют чем себя занять и пишут такое, что глаза вылезают», - поделилась она.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина в больнице рассказала, что с их дочкой: "Не могли смотреть на это"

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