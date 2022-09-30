Нагадаємо, на своїй сторінці в Instagram Слава Дьомін розповів, як з нбого знущалася власна мати. За його словами, мама працювала в управлінні внутрішніх справ і його били «за все, і навіть для профілактики».

Маленького Славу лупцювали вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини і іншими речами до ран і крові.

«Мені вже 38, а моя мама досі аб'юзер», - розповів Дьомін. Зараз жінка намагається «отримати» його любов, подавши на нього в суд, щоб отримати аліменти.

«Абсурд? Так. Але це справа адвокатів. Мама у мене залишилась лише біологічна. Душевної мами немає. І ми не будемо йти одним шляхом», - підкреслив ведучий.

Друзів і звичайних українців, шанувальникив і підписників Дьоміна вразили його одкровення. Дехто навіть вирішив поділитися своїми жахами, пережитими у дитинстві.

«Моя мама так само себе вела!!!! І я теж її завжди боялась! І тому, сина виховую лише любов‘ю, підтримкою і розумінням!) Дякую за ваш пост….», «Я в дитинстві боялася свого рідного татуся , коли він був п'яний, то бив маму ні за що, просто за те , що не так подивилася на нього... Я маму захищала, а тато мене шпурляв в сторону - мама плакала , я плакала, а зараз я боюся п'яних чоловіків . І татові досі не пробачила, хоч він вже 20 років не п'є, я досі все пам'ятаю ....», «В нас з вами трохи схоже дитинство… на жаль… але це допомогло мені вирости цілеспрямованою, сильною людиною, яка спромоглась проаналізувати всі ті стосунки, вивчити їх, зрозуміти, «переварити» і жити далі, щасливою людиною, яка знає, яке їй потрібно майбутнє, що для цього треба. Миру Вам! В душі і звичайно над головою», «Як все це знайомо - не так подивилася, принесла зі школи 4, не так гарно написала літеру в першому класі, як хотілося мамі....до крові била за все...головою об стіну - та без проблем...», - пишуть Дьоміну у коментарях.

Як відомо, у Дьоміна є син, якого ведучий обожнює і якому дарує всю ту любов і турботу, яких був позбавлений у своєму дитинстві.

«Мені дуже шкода вашої мами, що вона не розуміє який в неї хороший син. Я бачу, як ви проводити час зі своїм сином і ви молодець!!! Всю ту любов, що ви не отримали від неї віддайте своїй дитині, а краще двум, або трьом своїм діткам», «Дуже добре, що Ви обрали інший шлях виховання, тому у Вас такі стосунки із сином», «Дякую, що поділилися….Піду поцілую дитину, кожен раз думаю що треба бути сильнішою, мудрішою. Нічого немає важливішого за дітей!», - діляться з Дьоміним його шанувальники.

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