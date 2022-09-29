Популярний український теле та радіоведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який робить інтерв'ю із зірками та стежить за українським шоу-бізнесом, поділився на своїй сторінці в Instagram одкровенням про стосунки з власною матір'ю.

Як виявилось, свого батька Слава не знає, а мати була справжнім тираном і часто били його в дитинстві. За словами ведучого, вперше він втік із дому, коли йому було 13 років, але його швидко повернули

"Мама працювала в управлінні внутрішніх справ і в дитинстві я її боявся. Били мене за все. І навіть для профілактики. Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини тощо. Били до ран і крoвi. Одного разу мене відправили виносити сміття, а додому не впустили. Для профілактики... Напевно таким чином мама проявляла любов. Думала, що силою можна заробити повагу. Але я не поважав її, а тільки боявся. До того часу, доки не став самостійним. Мені вже 38, а моя мама досі аб'юзер", - поділився Дьомін.

Тепер, вже будучи дорослим та маючи власну дитину, Слава звернувся до батьків з вимогою не бити своїх дітей. За його словами, батьки, які застосовують силу до своєї дитини – самі слабкі.

"Ще мене дивують батьки, які звинувачують в чомусь власних дітей. Агов! Як ви їх виховали, так вони себе і поводять. Дитина - білий лист, на якому батьки малюють картину. Не може лист бути винним, якщо художник ляпнув не тією фарбою. Я завжди говорю про те, що коли дитина щось робить не так, проаналізуйте свої дії. Немає поганих дітей. Є погані батьки", - звернувся до батьків ведучий.

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