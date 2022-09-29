Популярний український хореограф, шоумен та багаторічний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який з початку війни разом із дружиною та сином переїхав до Америки, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото з благодійного вечора та розповів, скільки коштів вдалося зібрати.

На новій фотографії ошатний Влад у гарній вишиванці знято, стоячи на сцені з мікрофоном у руках. Поруч із ним видно картину з відомим в Україні мотивом про курс російського корабля, яка, очевидно, була лотом благодійного аукціону.

У підписі до публікації Яма написав: "Благодійна вечеря в Чикаго та понад $30k для захисників півдня України. Дякую організаторам за запрошення та кожному, хто був з нами того вечора – за допомогу. Ви неймовірні! Далі – більше. Героям Слава!" .

Користувачі відразу почали коментувати нове фото Ями, деякі "вибачили" хореографа, що він виїхав з країни: "Владе, ви молодець! Дякую за все те, що ви робите! Дякую за зібрані гроші! Ви супер, є можливість, виїхали, допомагаєте , чим можна! І відмінний тато (думаю не треба пояснювати чому)!", "Ну не всі можуть і готові воювати. Давайте об'єктивно. Толку на нуль з тих, хто боїться/не хоче/не може? Тому коментарі різні та думки" , "Дякую, що працюєте на своєму фронті!", "Кожен на своєму фронті, і найголовніше робити все, щоб наша Україна перемогла".

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