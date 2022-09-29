Популярний український ресторатор, блогер та шоумен Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар почав навчати українців здоровому харчуванню.
За словами Євгена, здорове харчування – це дуже просто, потрібно лише менше вживати солі та цукру, і додавати до раціону більше овочів. Також кухар підказав, як покращити смак продуктів – потрібно лише урізноманітнити їх спеціями.
"Здорова їжа - це ваша звична їжа, але трохи менше солі з цукром, більше овочів і фруктів (400г/день), продукти з цільного зерна та адекватна кількість жирів (не більше 30% від загального раціону, з них тваринних - не більше 10%). Все, нічого складного. І давайте так: смачна їжа - це не про сіль та цукор. Це про продукти, які правильно приготовані. Подивіться, будь ласка, наш відеокурс про здорове харчування. Він безкоштовний, ведуть його найкрутіші дієтологи України, а я по їхніх порадах показую, що можна приготувати. Там і про харчування дітей, і майбутніх мам, і загалом родин. Ви після цього зрозумієте найголовніше: ви їсте продукти, що ростуть в Україні і стаєте здоровішими. Просто трохи змінюєте пропорції і підхід до приготування", - написав Клопотенко.
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