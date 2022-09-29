Популярный украинский теле и радиоведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который делает интервью со звездами и следит за украинским шоу-бизнесом, поделился на своей странице в Instagram откровением об отношениях с собственной матерью.

Как оказалось, своего отца Слава не знает, а мать была настоящим тираном и часто избивала его в детстве. По словам ведущего, впервые он сбежал из дома, когда ему было 13 лет, но его быстро вернули

"Мама работала в управлении внутренних дел, и в детстве я ее боялся. Били меня за все. И даже для профилактики. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины. Били до ран и крови. Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не уронили. Для профилактики... Наверное, таким образом мама проявляла любовь. Думала, что силой можно заработать уважение. Но я не уважал ее, только боялся. До тех пор, пока не стал самостоятельным. Мне уже 38, а моя мама до сих пор абъюзер", - поделился Демин.

Теперь, уже будучи взрослым и имея собственного ребенка, Слава обратился к родителям с требованием, не бить своих детей. По его словам, те родители, которые применяют силу к своему ребенку – сами слабые.

"Еще меня удивляют родители, обвиняющие в чем-то своих детей. Эй! Как вы их воспитали, так они себя и ведут. Ребенок – белый лист, на котором родители рисуют картину. Не может лист быть виноватым, если художник ляпнул не той краской. Я всегда говорю о том, что, когда ребенок что-то делает не так, проанализируйте свои действия. Нет плохих детей. Есть плохие родители", - обратился к родителям ведущий.

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