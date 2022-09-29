Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого пара зустрічалася понад рік. А після 24 лютого стало відомо, що Ганна та Михайло більше не разом, про що Богдан повідомила своїх фанатів у блозі. При цьому кішка Заливако залишалася у дівчини, адже пара багато подорожувала, а тварина боялася переїздів. А тепер Ганна засвітилася у компанії Михайла, опублікувавши спільний знімок у своєму сторісі Інстаграм.
"Все, що хотіла сказати. Привітала особисто, ще раз із Днем Народження", - написала Богдан.
Повідомлялося, що Ганна розповіла про подорож.
"Я дуже часто подорожую і подорожувала. І колись мріяла не просто приїхати в іншу країну, а переїхати і жити за кордоном. Під час війни за 4 місяці я поїхала до Англії, це було найдовше моє перебування в іншій країні. Запитайте мене Чи була можливість залишитися назавжди?.. Чи хотіла залишитися і планувати життя там?
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Відповіді немає і ще раз немає", - написала Богдан.
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