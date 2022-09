Популярний український продюсер Володимир Завадюк, котрий займається багатьма творчими проектами на телеканалі "1+1", зокрема і "Голосом країни", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу він поділився фотографіями з українськими зірками та розповів, що вони знімають у Фінляндії.

Так, на нових знімках Завадюка можна побачити на сцені, він позує з Катею Осадчою, Тарасом Тополем, спортсменом Михайлом Романчуком та його дружиною-легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук та іншими. Усі ошатні та щасливі, а на одному з фото ще й розгорнули український прапор.

У підписі до публікації Завадюк розкрив подробиці зйомок: "Те, що ще рік тому було неможливим - зараз реальність. Зараз, як ніколи, з усіх сил, потрібно шукати вікно можливостей для допомоги країні на міжнародному рівні та власного розвитку для наступних челенджів. Саме так ми, @filmua та @media.1plus1, опинилися в колабі з фінським продакшеном @yellowfilmtv. І вже відняли один епізод тамтешнього найпопулярнішого шоу ever "the song of my life" на підтримку України. Пишаюся командою #bigbraveevents. Фіни лишилися вражені щирістю наших зірок, професіоналізмом ведучої @kosadcha та команди. Попереду наступні копродакшени, щоб доводити - українці знають, як виробляти якісний, трендовий та маржинальний контент. Україна - це Європа".

