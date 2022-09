Популярный украинский продюсер Владимир Завадюк, который занимается многими творческими проектами на телеканале "1+1", в частности и "Голосом країни", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз он поделился фотографиями с украинскими звездами и рассказал, что они снимают в Финляндии.

Так, на новых снимках Завадюка можно увидеть на сцене, он позирует с Катей Осадчей, Тарасом Тополей, спортсменом Михаилом Романчуком и его женой-легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук и другими. Все нарядные и счастливые, а на одном из фото еще и развернули украинский флаг.

В подписи к публикации Завадюк раскрыл подробности съемок: "То, что еще год назад было невозможным – сейчас реальность. Сейчас, как никогда, изо всех сил нужно искать окно возможностей для помощи стране на международном уровне и собственного развития для последующих челленджей. Именно так мы, @filmua и @media.1plus1, оказались в коллабе с финским продакшеном @yellowfilmtv. И уже отняли один эпизод тамошнего популярнейшего шоу ever "the song of my life" в поддержку Украины. Горжусь командой #bigbraveevents. Финны остались поражены искренностью наших звезд, профессионализмом ведущей @kosadcha и команды. Впереди следующие копродакшены, чтобы доказывать – украинцы знают, как производить качественный, трендовый и маржинальный контент. Украина – это Европа".

Напомним, "Ничего сложного": Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Выехали и…": Влад Яма растопил сердца украинцев своей помощью из Америки.

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Богдан внезапно засветилась в объятиях Заливако: "Хотела сказать...".