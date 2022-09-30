Як повідомляє Politeka.net , на своїй особистій сторінці в Інстаграм Даша Астаф'єва активно показує свою життя і розповідає про себе. І хоча артистка вважає за краще ділитися інформацією про допомогу постраждалим та корисними ініціативами, про себе вона також не забуває.

Нещодавно Даша показала, яку величезну рибу їй вдалося виловити. Проте Даша поспішила запевнити своїх шанувальників, що судаку нічого не загрожує. Вона ловить рибу, а потім її випускає назад у водойму.

А цього разу Астаф'єва зворушила кадрами без вдавання з чергової риболовлі. Даша одяглася для зручності, а не для краси і позувала без макіяжу на ранковому фото.

«До і після того, як дізналася, котра година. Рибалки зрозуміють! – написала Астаф'єва під кадрами.

Встигає Даша приділити також час і собі коханій, вирушаючи на невеликий відпочинок, прогулюючись із улюбленими вихованцями.

«Коштовності країни для мене зараз виглядає так. Багато працюю щодня. Собачки поряд зі мною. Щоб ви навіть не сумнівалися, незабаром ми покажемо вам сучасний освітній проект, якому віддаємо серце».

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