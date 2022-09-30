Как сообщает Politeka.net, на своей личной странице в Инстаграм Даша Астафьева активно показывает свою жинзь и рассказывает о себе. И хотя артистка предпочитает делиться информацией о помощи пострадавшим и полезными инициативами, о себе она также не забывает.

Не так давно Даша показала, какую огромную рыбу ей удалось выловить. Однако Даша поспешила заверить своих поклонников, что судаку ничего не угрожает. Она ловит рыбу, а затем ее выпускает обратно в водоем.

А в этот раз Астафьева умилила кадрами без притворства с очередной рыбалки. Даша оделась для удобства, а не для красоты и позировала без макияжа на утреннем фото:

«До и после того, как узнала, который час. Рыбаки поймут!» - написала Астафьева под кадрами.

Успевает Даша уделить также время и себе любимой, отправляясь на небольшой отдых, прогуливаясь с любимыми питомцами.

«Драгоценности страны для меня сейчас выглядит так. Много работаю, каждый день. Собачки рядом со мной. Чтобы вы даже не сомневались, совсем скоро мы покажем вам современный образовательный проект, которому отдаем сердце».

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