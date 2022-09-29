Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була улюбленицею Святослава Вакарчука на "Голос країни", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу співачка опублікувала патріотичне фото та афішу своїх концертів. Як виявилося, Христина оголосила, що їде до гастрольного туру європейськими містами, зокрема до Німеччини та Чехії, де презентуватиме свою програму "Українська лють".

На новій фотографії Соловій знята у незвичайному образі – на ній темна сукня з декольте, поверх якої вона закуталася в український прапор. Розкішне волосся дівчини розпущене та прикрашене обідком з квітами, а на її обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації артистка повідомила подробиці майбутнього концертного туру на підтримку України. "Христина Соловій з гуртом у Німеччині та Чехії в рамках туру солідарності «Українська лють/Ukrainian Fury 2022». Частина зібраних коштів піде на підтримку України! КВИТКИ: купуйте квитки прямо зараз за посиланням у БІО!", - йдеться у підписі до фото. Там також розписано графік виступів співачки, які відбудеться у жовтні-листопаді.

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