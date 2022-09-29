Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была любимицей Святослава Вакарчука на "Голос країни", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица опубликовала патриотическое фото и афишу своих концертов. Как оказалось, Христина объявила, что едет в гастрольный тур по европейским городам, в частности в Германии и Чехии, где будет презентовать свою программу "Українська лють".

На новой фотографии Соловий запечатлена в необычном образе – на ней темное платье с декольте, поверх которого она закуталась в украинский флаг. Роскошные волосы девушки распущены и украшены ободком с цветами, а на ее лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации артистка сообщила подробности будущего концертного тура в поддержку Украины. "Христина Соловой с группой в Германии и Чехии в рамках тура солидарности "Українська лють/Russian Fury 2022". Часть собранных средств уйдет на поддержку Украины! БИЛЕТЫ: покупайте билеты прямо сейчас по ссылке в БИО!", - говорится в подписи к фото. Там также расписан график выступлений певицы, которые пройдет в октябре-ноябре.

Напомним, "Ничего сложного": Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Выехали и…": Влад Яма растопил сердца украинцев своей помощью из Америки.

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Богдан внезапно засветилась в объятиях Заливако: "Хотела сказать...".