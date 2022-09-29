Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною лейблу Монатика та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу співачка повідомила, що 29 вересня відзначає день народження.
Проте замість подарунків та привітань талановита вокалістка запропонувала допомогти ЗСУ.
«Зараз у мене, як і кожного українця, одне спільне бажання всіх… Наблизити нашу спільну перемогу! Саме тому прошу Вас долучитись до благодійного збору коштів для наших воїнів ЗСУ, який ми передамо з вами неймовірним волонтерам, які працюють щодня, допомагаючи нашим військовим! Це буде найкраще привітання та подарунок!», - повідомила Ліда Лі.
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Для тих, хто хоче допомогти, потрібно внести благодійний внесок від 100 гривень у банку, що в описі профілю артистки і обов'язково залишити коментар «подарунок для ЗСУ».
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