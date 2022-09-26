Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео, в котором собрала свои лучшие образы на "Танцях з зірками".

На фото и видео Катя позирует в роскошных платьях, в которых красовалась перед зрителями танцевального шоу. Так, среди снимков можно увидеть, как балерина пришла на эфир в образе сказочного персонажа Малефисенты. Также на одном из кадров Катю можно увидеть во время страстного танца с мужем Александром Стояновым.

В подписи к публикации Кухар написала: "Второй сезон в эфире @tanci1plus1. Хочу сказать, что пересматривать архивы сейчас – еще тот щемящий экспириенс".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Восхищаюсь вашей красотой, изяществом, изысканностью", "Красота какая! Спасибо за чудесные воспоминания! Ждем еще", "Божественная, неподражаемая, фантастическая и безумно талантливая и красивая!", "Спасибо за наслаждение", "Непревзойденное шоу, непревзойденная вы", "Вы невероятны!", "Ваш стиль так соблазнителен!".

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