Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной лейбла Монатика и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица сообщила, что 29 сентября отмечает день рождения.

Однако вместо подарков и поздравлений талантливая вокалистка предложила помочь ВСУ.

«Сейчас у меня, как и у каждого украинца, одно общее желание всех… Приблизить нашу общую победу! Именно поэтому прошу Вас приобщиться к благотворительному сбору средств для наших воинов ВСУ, который мы передадим с вами невероятным волонтерам, работающим ежедневно, помогая нашим военным! Это будет лучшее поздравление и подарок!», - сообщила Лида Ли.

Для тех, кто хочет помочь нужно внести благотворительный взнос от 100 гривенв а банку, что в описании профиля артистки и обязательно оставить комментарий «подарок для ВСУ».

Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли повеселила фотосессией, которую посвятила Зеленскому

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