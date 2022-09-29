Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной лейбла Монатика и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица сообщила, что 29 сентября отмечает день рождения.
Однако вместо подарков и поздравлений талантливая вокалистка предложила помочь ВСУ.
«Сейчас у меня, как и у каждого украинца, одно общее желание всех… Приблизить нашу общую победу! Именно поэтому прошу Вас приобщиться к благотворительному сбору средств для наших воинов ВСУ, который мы передадим с вами невероятным волонтерам, работающим ежедневно, помогая нашим военным! Это будет лучшее поздравление и подарок!», - сообщила Лида Ли.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Некоторые тела трудно идентифицировать: все подробности нового удара по Днепру, под завалами могут быть дети
"Гостей" ждут: Путин готовится перебросить войска в Беларусь и ударить по двум направлениям, детали плана
Каменских попала под шквал критики из-за нового видео: "Настя, это ты зовешь мужа своего за границу?"
Возвращение "Голоса страны" без Вакарчука, но с Потапом разделило зрителей: "В Украине траур, а они..."
Для тех, кто хочет помочь нужно внести благотворительный взнос от 100 гривенв а банку, что в описании профиля артистки и обязательно оставить комментарий «подарок для ВСУ».
Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли повеселила фотосессией, которую посвятила Зеленскому
Как сообщала Politeka, "Проснулся синдром белки": Ребрик удивила кадром без макияжа и рассказала, как готовится к зиме.
Также Politeka писала, что "Чудесные воспоминания": Кухар показала свои лучшие образы на "Танцях з зірками", видео.