Популярный украинский ресторатор, блогер и шоумен Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар представил украинцам свой рецепт приготовления простого и сытного блюда из бюджетных ингредиентов.

Как видно, Евгений опубликовал видео, на котором "колдует" на кухне, в этот раз он решил приготовить тушенную рыбу с карточкой. По словам ресторатора, он поставил себе за цель давать украинцам простые, понятные, а главное доступные рецепты сытных блюд.

В подписи к публикации он описал свой рецепт: "Берете картошку, рыбу, тушите, а затем добавляете только один ингредиент, что сделает это очень овощным и сбалансированным по вкусу. Я не шучу. А еще это будет способом добавить в блюдо много овощей и специй, но заплатить за все в общей сумме меньше. Нашел я такой небольшой способ. У меня сейчас вообще цель – чаще давать такие рецепты, чтобы вам было просто, доступно, понятно и быстро готовить. Итак, рецепт. Режете 500 г филе хека, 3 картофелины, обжариваете на хорошем куске сливочного масла, добавляете 100 мл воды, лавровые листья и тушите 20-25 минут. А потом берете тот же ингредиент, что изменит все. Это томатная заправка с перцем. Я очень поверил в этот продукт, потому что это просто овощи, которые приготовили и засунули в пачку".

Напомним, "Более 30 блюд…": Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал украинцев вкусненьким.

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