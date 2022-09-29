Як пише Politeka.net, переможець вокального шоу "Голос країни-11" Сергій Лазановський, наставником якого була співачка Надя Дорофєєва, не перестає дивувати своїх шанувальників.

Артист активно розвиває свій Instagram, де ділиться подробицями творчого життя, але не говорить про особисте.

Тому фанатів дуже зацікавив кадр, який Лазановський розмістив у своїх Сторіс.

На фото переможець "Голос країни-11" позує з молодою дівчиною, одягненою у бежевий тренч, модні джинси та білі кросівки.

Парочка тісно притиснулася один до одного, завмерши перед камерою. Сергій Лазановський у чорному капелюшку та картатій сорочці посміхався.

«Найкращий викладач», - йдеться у підписі.

Раніше ми писали, Сергій звернув увагу на коментар фанатки.

"А ваша дочка, пане Сергію, співає краще!!!! Дякую вам за це!!!", - написала фоловерка.

"Я, напевно, чогось не знаю", - у відповідь написав Лазановський.

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