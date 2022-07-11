Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский артист, который прославился благодаря "Голосу країни". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится своим творчеством и личными кадрами.

А в этот раз Лазановский показал стильный образ в джинсах и кожаной куртке.

"Присел и думаю "как еще больше зарабатывать денег, чтобы помочь ребятам ВСУ?"

P.S. Поймут только адекватные, и те, кто следит за моей деятельностью!

Всем остальным "мудрагелям" рекомендую сразу идти...", - написал Лазановский.

Фаны поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты большой молодец, ты герой", "И я такое думаю. И главное не переставать и думать и делать постоянно! Хоть по чуть-чуть, но все!", "Здоровья тебе, ты наш герой", "Сергей, как вы себя чувствуете, на концертах были нездоровы, а потом капельницы ставили?".

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