Как пишет Politeka.net, победитель вокального шоу "Голос країни-11" Сергей Лазановский, наставником которого была певица Надя Дорофеева, не перестает удивлять своих поклонников.
Артист активно развивает свой Instagram, где делится подробностями творческой жизни, но не говорит о личной.
Поэтому фанатов очень заинтересовал кадр, который Лазановский разместил в своих Сторис.
На фото победитель "Голос країни-11" позирует с молодой девушкой, одетой в бежевый тренч, модные джинсы и белые кроссовки.
Парочка тесно прижалась друг к другу, застыв перед камерой. Сергей Лазановский в черной шляпке и клетчатой рубашке улыбался.
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«Самый лучший преподаватель», - говорится в подписи.
Ранее мы писали, Сергей обратил внимание на комментарий фанатки.
"А ваша дочь, господин Сергей, поет лучше!!!! Спасибо вам за это!!!", - написала фолловерка.
"Я наверное чего-то не знаю", - в ответ написал Лазановский.
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