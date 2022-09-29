Как пишет Politeka.net, победитель вокального шоу "Голос країни-11" Сергей Лазановский, наставником которого была певица Надя Дорофеева, не перестает удивлять своих поклонников.

Артист активно развивает свой Instagram, где делится подробностями творческой жизни, но не говорит о личной.

Поэтому фанатов очень заинтересовал кадр, который Лазановский разместил в своих Сторис.

На фото победитель "Голос країни-11" позирует с молодой девушкой, одетой в бежевый тренч, модные джинсы и белые кроссовки.

Парочка тесно прижалась друг к другу, застыв перед камерой. Сергей Лазановский в черной шляпке и клетчатой рубашке улыбался.

«Самый лучший преподаватель», - говорится в подписи.

Ранее мы писали, Сергей обратил внимание на комментарий фанатки.

"А ваша дочь, господин Сергей, поет лучше!!!! Спасибо вам за это!!!", - написала фолловерка.

"Я наверное чего-то не знаю", - в ответ написал Лазановский.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский встревожил видом украинцев

Также Politeka сообщала, что больной победитель "Голосу країни" Лазановский разоткровенничался о своем самочувствии

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский честно показал проблемное лицо