Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец и победитель проекта "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. После проекта артист стал довольно популярным в Инстаграм и теперь там регулярно делится своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз Сергей решил показать себя и рассказать, какие у него проблемы.
"Нет, я не занимался спортом... Я не делал уборку... Я просто сижу на диване... Разве это нормально?
P.S. Гормоны щитовидной железы - прекрасные. Объяснений такому рясному потовыделению просто нет. Как с этим жить? Это даже не в комплексах дело... Оно просто неудобно", - написал Лазановский.
На кадрах Сергей был топлес и снимал себя крупным планом, показывая вспотевшее лицо.
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