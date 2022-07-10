Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский исполнитель, который прославился благодаря выступлению на шоу "Голос країни", где победил будучи в команде Нади Дорофеевой. Звезда после начала войны активно дает концерты в поддержку Украины. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством, а также кадрами из личной жизни.
"Третий день оказался сложнее... Не корона... С утра был у врача, но не удалось сделать полноценное обследование, так как это было вне очереди... Выписали лекарства... Пока не помогло... Боли в животе ужасные. Но концерт никто не отменял. Поэтому, Львов, сегодня в 17.00 начинаем. Имеете возможность, то приходите", - написал Сергей в сторис Инстаграм.
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