Володимир Ярославський, зірка "Майстер Шеф", показала, як приготувати смачну шаурму, поділившись рецептом у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після 24 лютого почала організовувати благодійні вечері, а також пише книгу про українську кухню. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами.

На цей раз зірка поділився відео, де показав, як готує шаурму.

"Моя Шаурма

Що потрібно на 2 великі порції:

Лаваш вірменський-1 упаковка

300г курячого м'яса

Олія для смаження

60г солодкого перцю

50г смачного кетчупу

100г соусу з грецького йогурту, часнику, солі з приправами (я беру Busov Salt), рубаної зелені кінзи та петрушки

120г томатів

40г зеленої петрушки та кінзи

Можна додати червону цибулю за смаком

сміливо беріть спеції або сіль зі спеціями – це дуже змінює смаки та сприйняття їжі

Приготування:

Швидко та на великому вогні обсмажую на сковороді нарізану брусочками курку

додаю нарізаний болгарський перець - і ще смажте хвилинку.

На лаваш намащу соус з йогурту та кетчуп (можна не просто кетчуп, а смачний соус)

Додаю листя та маленькі гілочки петрушки та кінзи, курку, томати та

Повертаю в рулет.

підігріваю ще на сухій сковороді та подаємо!

За смаком ви можете додавати свої овочі та ще сир.

І, звичайно, інші начинки за бажанням

Неймовірно смачно", - написав Ярославський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Супер, відчуваю, дуже смачно", "Футболка вогонь", "Як смачно, ммм".





Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" показав рецепт соусу, який змінить смак будь-якої страви.

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" навчив готувати печінку, яку будуть їсти навіть діти.

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