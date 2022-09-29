Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після 24 лютого почала організовувати благодійні вечері, а також пише книгу про українську кухню. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами.
На цей раз зірка поділився відео, де показав, як готує шаурму.
"Моя Шаурма
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Лаваш вірменський-1 упаковка
300г курячого м'яса
Олія для смаження
60г солодкого перцю
50г смачного кетчупу
100г соусу з грецького йогурту, часнику, солі з приправами (я беру Busov Salt), рубаної зелені кінзи та петрушки
120г томатів
40г зеленої петрушки та кінзи
Можна додати червону цибулю за смаком
сміливо беріть спеції або сіль зі спеціями – це дуже змінює смаки та сприйняття їжі
Приготування:
Швидко та на великому вогні обсмажую на сковороді нарізану брусочками курку
додаю нарізаний болгарський перець - і ще смажте хвилинку.
На лаваш намащу соус з йогурту та кетчуп (можна не просто кетчуп, а смачний соус)
Додаю листя та маленькі гілочки петрушки та кінзи, курку, томати та
Повертаю в рулет.
підігріваю ще на сухій сковороді та подаємо!
За смаком ви можете додавати свої овочі та ще сир.
І, звичайно, інші начинки за бажанням
Неймовірно смачно", - написав Ярославський.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Супер, відчуваю, дуже смачно", "Футболка вогонь", "Як смачно, ммм".
Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" показав рецепт соусу, який змінить смак будь-якої страви.
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" навчив готувати печінку, яку будуть їсти навіть діти.
Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" розкрив рецепт ідеальних лінивих вареників і здивував подачею