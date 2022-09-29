Владимир Ярославский, звезда "Мастер Шеф", показала, как приготовить вкусную шаурму, поделившись рецептом в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после 24 февраля начал организовывать благотворительные ужины, а также пишет книгу об украинской кухне. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится не только вкусными рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда поделился видео, где показал, как готовит шаурму.

"Моя Шаурма

Что нужно на 2 большие порции:

Лаваш армянский- 1 упаковка

300г куриного мяса

Масло для жарки

60г сладкого перца

50г вкусного кетчупа

100г соуса из греческого йогурта, чеснока, соли с приправами (я беру Busov Salt),рубленой зелени кинзы и петрушки

120г томатов

40г зеленой петрушки и кинзы

Можно добавить красный лук по вкусу

смело берите специи или соль со специями – это очень меняет вкусы и восприятие пищи

Приготовление:

Быстро и на большом огне обжариваю на сковороде нарезанную брусочками курицу

добавляю нарезанный болгарский перец – и еще жарю минутку.

На лаваш намащую соус из йогурта и кетчуп (можно не просто кетчуп, а вкусный соус)

Добавляю листья и маленькие веточки петрушки и кинзы, курицу, томаты и

Сворачиваю в рулет.

подогреваю еще на сухой сковороде и подаем!

По вкусу вы можете добавлять свои овощи и еще сыр.

И, конечно, другие начинки по желанию

Невероятно вкусно", - написал Ярославский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Супер, чувствую, очень вкусно", "Футболка огонь", "Как вкусно, ммм".





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