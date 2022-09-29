Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после 24 февраля начал организовывать благотворительные ужины, а также пишет книгу об украинской кухне. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится не только вкусными рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз звезда поделился видео, где показал, как готовит шаурму.
"Моя Шаурма
Что нужно на 2 большие порции:
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Груда почерневших руин: оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт, фото
Соотношение будет 1 к 5: разведка узнала, сколько тысяч мобилизованных Кремль перебросит в Беларусь
Десятки ударов ножом: таинственное нападение на 8-летнюю украинку и ее маму потрясло Ирландию
Звезда "Дизель шоу" Танкович неожиданно высказался об украинском языке и смене гражданства: "У меня уже..."
Лаваш армянский- 1 упаковка
300г куриного мяса
Масло для жарки
60г сладкого перца
50г вкусного кетчупа
100г соуса из греческого йогурта, чеснока, соли с приправами (я беру Busov Salt),рубленой зелени кинзы и петрушки
120г томатов
40г зеленой петрушки и кинзы
Можно добавить красный лук по вкусу
смело берите специи или соль со специями – это очень меняет вкусы и восприятие пищи
Приготовление:
Быстро и на большом огне обжариваю на сковороде нарезанную брусочками курицу
добавляю нарезанный болгарский перец – и еще жарю минутку.
На лаваш намащую соус из йогурта и кетчуп (можно не просто кетчуп, а вкусный соус)
Добавляю листья и маленькие веточки петрушки и кинзы, курицу, томаты и
Сворачиваю в рулет.
подогреваю еще на сухой сковороде и подаем!
По вкусу вы можете добавлять свои овощи и еще сыр.
И, конечно, другие начинки по желанию
Невероятно вкусно", - написал Ярославский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Супер, чувствую, очень вкусно", "Футболка огонь", "Как вкусно, ммм".
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" показал рецепт соуса, который изменит вкус любого блюда
А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" научил готовить печень, которую будут есть даже дети
Также Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" раскрыл рецепт идеальных ленивых вареников и удивил подачей