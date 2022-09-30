Популярна українська артистка Камалія, яка одружена з іранським бізнесменом, яку називають найбагатшою співачкою України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мережі чарівний знімок, на якому її можна побачити у незвичайному образі, а у підписі вона поділилася своїм спостереженням.

Як видно, на новій фотографії Камалія відображена у затишному дворі з альтанкою, дитячою гіркою та акуратно постриженим газоном. Перед камерою співачка з'явилася у довгій темно-синій сукні з яскравими малюнками соняшників. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. У руках Камалія тримає великий букет соняшників і з легкою посмішкою дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації співачка поділилася: "Це зовсім не збіг, а стовідсоткова закономірність. За останні півроку, де б я не була за кордоном, усюди зустрічаю частинку рідної України". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Тому що Україна у вас у серці. Завжди. І зараз справді Україна всюди. І це надихає!", "Незрівнянна!", "Красива україночка", "Красива", "Красуня, супер", "Красуня і молодець", " Красуня", "Гарне фото. Камалія, ви красуня, соняшники так гармонійно виглядають, символ нашої країни", "Яка ви гарна".

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