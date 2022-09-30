Популярная украинская артистка Камалия, которая замужем за иранским бизнесменом, и которую называют самой богатой певицей Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети очаровательный снимок, на котором ее можно увидеть в необычном образе, а в подписи она поделилась своим наблюдением.

Как видно, на новой фотографии Камалия запечатлена в уютном дворе с беседкой, детской горкой и аккуратно постриженным газоном. Перед камерой певица появилась в длинном темно-синем платье с яркими рисунками подсолнухов. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. В руках Камалия держит большой букет подсолнухов, и с легкой улыбкой смотрит в объектив.

В подписи к публикации певица поделилась: "Это совершенно не совпадение, а стопроцентная закономерность. За последние полгода, где бы я ни была за границей, всюду встречаю частичку родной Украины". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Потому что Украина у вас в сердце. Всегда. И сейчас действительно Украина повсюду. И это вдохновляет!", "Бесподобная!", "Красивая украиночка", "Красивая", "Красавица, супер", "Красавица и молодец", "Красавица", "Красивое фото. Камалия, вы красавица, подсолнухи так гармонично выглядят, символ нашей страны", "Какая вы красивая".

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