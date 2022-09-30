Як пише Politeka.net, про Юлію Бельченко, яку ще називають «Зайчиком», заговорили після того, як вона вийшла у фінал шоу «Холостяк», головним героєм якого був Михайло Залівако. І хоча дівчина не здобула перемогу, вона стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців.

Зовсім недавно Юлія взяла участь у карколомній фотосесії і виклала купу знімком у себе в Інстаграм.

Дівчина похизувалась у латексній сукні з ланцюгами та поясом. Свій зухвалий образ вона доповнила громіздкими черевиками на тракторній підошві.

Також блогерка розповіла, що не любить моралістів та пояснила за що.

«Це ті «святоші», які, прикриваючись моральними принципами, Богом, а зараз навіть війною, лізуть до тебе та розповідають, як треба жити. Вони люблять засуджувати, а самі роблять чи хочуть робити те, що засуджують. Пропозиції у них завжди починають із «Ось я б ніколи…» І як показує час – ці псевдоморальні принципи працюють лише на публіку і не мають нічого спільного з поведінкою людини насправді», - повідомила вона.

Фіналістка «Холостяка» каже, що зрозуміла це ще на шоу та після завершення його.

«Людина у латексі викликає у мене більше довіри, ніж моралісти, які прикривають свої грішки довгою спідницею та засудженням інших», - зазначила Юлія.

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