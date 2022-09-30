Як пише Politeka.net, про Юлію Бельченко, яку ще називають «Зайчиком», заговорили після того, як вона вийшла у фінал шоу «Холостяк», головним героєм якого був Михайло Залівако. І хоча дівчина не здобула перемогу, вона стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців.
Зовсім недавно Юлія взяла участь у карколомній фотосесії і виклала купу знімком у себе в Інстаграм.
Дівчина похизувалась у латексній сукні з ланцюгами та поясом. Свій зухвалий образ вона доповнила громіздкими черевиками на тракторній підошві.
Також блогерка розповіла, що не любить моралістів та пояснила за що.
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«Це ті «святоші», які, прикриваючись моральними принципами, Богом, а зараз навіть війною, лізуть до тебе та розповідають, як треба жити. Вони люблять засуджувати, а самі роблять чи хочуть робити те, що засуджують. Пропозиції у них завжди починають із «Ось я б ніколи…» І як показує час – ці псевдоморальні принципи працюють лише на публіку і не мають нічого спільного з поведінкою людини насправді», - повідомила вона.
Фіналістка «Холостяка» каже, що зрозуміла це ще на шоу та після завершення його.
«Людина у латексі викликає у мене більше довіри, ніж моралісти, які прикривають свої грішки довгою спідницею та засудженням інших», - зазначила Юлія.
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