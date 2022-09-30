Как пишет Politeka.net, о Юлии Бельченко, которую еще называют «Зайкой», заговорили после того, как она вышла в финал шоу «Холостяк», главным героем которого был Михаил Заливако. И хотя девушка не одержала победу, она стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев.

Совсем недавно Юлия приняла участие в сногсшибательной фотосессии и выложила кучу снимком у себя в Инстаграм.

Девушка пощеголяла в латексном платье с цепями и поясом. Свой дерзкий образ она дополнила громоздкими ботинками на тракторной подошве.

Также блогерка рассказала, что не любит моралистов и объяснила за что.

«Это те «святоши», которые, прикрываясь нравственными принципами, Богом, а сейчас даже войной, лезут к тебе и рассказывают, как надо жить. Они любят осуждать, а сами делают или хотят делать то, что осуждают. Предложения у них всегда начинают с «Вот я бы никогда…» И как показывает время – эти псевдоморальные принципы работают только на публику и не имеют ничего общего с поведением человека в реальности», - сообщила она.

Финалистка «Холостяка» говорит, что поняла это еще на шоу и по завершению его.

«Человек в латексе вызывает у меня больше доверия, чем моралисты, прикрывающие свои грешки длинной юбкой и порицанием других», - отметила Юлия.

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