Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника розповіла українцям, як правильно настроїтись на перемогу та показала їм небо.

Вже пішов восьмий місяць героїчного протистояння українців орді російських окупантів і багато хто вже в нетерпінні чекає на перемогу. У числі таких і Христина Решетник, яка вирішила налаштувати своїх пидписників на позитивні емоції.

Так, у своїх сторіс Інстаграм дружина відомого телеведучого показала атмосферні кадри, зроблені у дворі будинку і поділилася своїми думками, не забувши згадати позаштатного радника Офісу президента.

«Все обов'язково буде гаразд. Я і без Арестовича це знаю», - наголосила Христина.

«Віримо, молимося, акумулюємо «правильну» позитивну енергію, формулюємо у свідомості майбутнього мріємо (мирне, щасливе, ще краще, ніж було)», - додала вона.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок із несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами із дружиною.