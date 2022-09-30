Уже пошел восьмой месяц героического противостояния украинцев орде российских оккупантов и многие уже в нетерпении ожидают победы. В числе таких и Кристина Решетник, которая решила настроить свои подписчиков на положительные эмоции.
Так, в своих сторис Инстаграм жена известного телеведущего показала атмосферные кадры, сделанные во дворе дома и поделилась своими мыслями, не забыв упомянуть внештатного советника Офиса президента.
«Всё обязательно будет хорошо. Я и без Арестовича это знаю», - отметила Кристина.
«Верим, молимся, аккумулируем «правильную» позитивную энергию, формулируем в сознании будущего мечтаем (мирное, счастливое, еще лучше, чем было)», - добавила она.
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Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.