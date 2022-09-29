Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька не втрималася та розповіла про свої плани, а також продемонструвала стильний та затишний образ зі студії.

Як пише Politeka.net , на особистій сторінці в Instagram солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька повідомила, що у листопаді місяці вирушає у благодійний тур містами Америки. Наразі триває активна підготовка до виступів.

«Після кількох днів тиші, завтра пірнаємо в марафон зйомок, інтерв'ю та починаємо активно готуватися до Америки, адже до початку благодійного туру залишається трохи більше місяця», - повідомила вокалістка.

Свою публікацію вона супроводила кадром із звукозаписної студії. На фото Саша позувала в об'ємному светрі зеленого кольору, під який одягла довгу спідницю. Волосся її було покладено в локони, а на обличчі був яскравий макіяж. Співачка виглядала дуже милою та жіночною.

Зазначимо, що нещодавно Олександра Зарицька розсекретила свого обранця.

Довгий час солістці гурту KAZKA приписували роман із партнером із шоу "Танці з зірками" Юрою Мєшковим.

Але, як з'ясувалося, серцем артистки заволодів інший чоловік. Обранцем Саші став хлопець на ім'я Павло Тараненко – він музикант-початківець, а також motion-дизайнер HAWX.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.

Як повідомляла Politeka, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступлять росіяни.