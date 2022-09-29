Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая не удержалась и рассказала о своих планах, а также продемонстрировала стильный и уютный образ из студии.

Как пишет Politeka.net, на личной странице в Instagram солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая сообщила, что в ноябре месяце отправляется в благотворительный тур по городам Америки. Сейчас идет активная подготовка к выступлениям.

«После нескольких дней тишины, завтра ныряем в марафон съемок, интервью и начинаем активно готовиться к Америке, ведь до начала благотворительного тура остается чуть больше месяца», - сообщила вокалистка.

Свою публикацию она сопроводила кадром из звукозаписывающей студии. На фото Саша попозировала в объемном свитере зеленого цвета, под который одела длинную юбку. Волосы ее были уложены в локоны, а на лице был яркий макияж. Певица выглядела очень милой и женственной.

Отметим, что совсем недавно Александра Зарицкая рассекретила своего избранника.

Долгое время солистке группы KAZKA приписывали роман с партнером по шоу "Танцы со звездами" Юрой Мешковым.

Но, как выяснилось, сердцем артистки завладел другой мужчина. Избранником Саши стал парень по имени Павел Тараненко – он начинающий музыкант, а также motion-дизайнер HAWX.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

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