Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка з початку війни перебралася жити до батьків до Хмельницького та облаштувала у рідному місті притулок для переселенців, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, зараз зірка вирушила до Естонії і показала до сторісу дивовижних людей, з якими там познайомилася.

Так, на одному з фото у сторіс Леся зображена з трьома дівчатами-українками, які організували волонтерський штаб та допомагають Україні.

"Наші українки в Таллінні. Наша підтримка. Дівчата організували волонтерський штаб підтримки України. І весь час збирають та відправляють цю допомогу на рідну землю. Дякую. Дуже рада знайомству", - підписала сторіс Леся.

На ще одній фотографії у сторіс Нікітюк позує з чоловіком та жінкою, які представляють волонтерську групу. Телезірка зазначила, що незважаючи на те, що Естонія маленька країна, щойно там дізналися про напад росії, відразу утворилися волонтерські ініціативи, які допомагають нашій країні.

"А ще познайомилася з волонтерською групою Estonia for Ukraine. Ви навіть уявити собі не можете, скільки вони зробили і продовжують робити", - підписала другу сторіс Нікітюк.

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